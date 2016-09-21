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30年以上老屋 未來買賣需附建物安檢報告

2016-09-21  10:18

〔記者徐義平／台北報導〕今日適逢921大地震17週年，內政部政務次長花敬群出席研討會時表示，將在《建築法》內加註，屋齡30年以上強制建物安檢，並在買賣時需附上安檢報告，確保交易安全，預計今年送進立院審議。

台灣金融研訓院今舉辦『避開921地震的危險基因 讓防災都更真正防災』研討會，花敬群表示，明年訂為都更大幅邁進的一年，目前已經擬定四個方向，包括強調公辦都更效能、縮短都更審議流程、都更容積獎勵內容提前確定、規劃都更專責機構。

至於，面對安家固園計畫申請並不用踴躍，花敬群分析，主因是受檢社區不願意將安檢內容開誠布公，因此，參與意願低。不過，根據內政部統計，未來20年全台屋齡超過40年的住宅將超過500萬戶，相當於住宅存量6成以上，因此，老屋健檢刻不容緩，未來將在《建築法》內訂定屋齡30年以上的老屋將強制安檢，並與房屋買賣時需附上安檢報告，此法最快今年送進立院審查。

此外，《都市更新修正條例》今年也會再上，大方向與之前相差不大，主要是加入上述四個大方向。

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  • 內政部政務次長花敬群上午出席研討會時，提出屋齡超過30年的老屋將強制安檢，並於買賣時附上安檢報告。（記者徐義平攝）

    內政部政務次長花敬群上午出席研討會時，提出屋齡超過30年的老屋將強制安檢，並於買賣時附上安檢報告。（記者徐義平攝）

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