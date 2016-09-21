兆豐案應負責任比財部重？金管會主委：尊重

針對這次「兆豐案」究責，金管會恐比財政部負更大責任，金管會主委丁克華表示，尊重。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-09-21 09:38

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對這次「兆豐案」究責，金管會恐比財政部負更大責任，金管會主委丁克華表示，尊重。他說，行政院院長（林全）或副院長（林錫耀）有任何看法，我們都尊重。

立法院財政委員會今邀集丁克華、財政部長許虞哲、中央銀行副總裁楊金龍等，就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」的相關過程進行專題報告。

對於是否會再對兆豐金控開罰，丁克華會前受訪時指出，金管會做事是非常紮實，先前處份也是先給對方表達機會，週一已就金管會海外檢查兆豐商銀行紐約分行及巴拿馬分行發現的疑點，發函兆豐銀行，希望他們於兩週內說明，之後我們會加以處理。

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