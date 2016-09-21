觀望聯準會是否升息 台股平盤震盪

2016-09-21 09:38

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國聯準會（Fed）利率決策將在美國時間21日公佈，儘管升息機率不高，市場觀望氣氛濃厚，外資明顯縮手，亞股中率先開盤的日本小跌40點、韓國微漲1點。台股加權指數目前小跌10點以內，在平盤遊走。

大型權值股表現部分，台積電（2330）下跌0.82％，報181.5元；鴻海（2317）下跌0.62，報79.8元；大立光（3008）下跌0.79％，報3790元；聯發科（2454）上漲0.61％，報247元；友達（2409）上漲3％，報12元；宏達電（2498）上漲1.13％，報80.9元。

港系券商指出，明年中以前美國Fed幾乎沒有升息空間，因此，台股資金動能無虞，新台幣兌美元匯率短線仍有升值空間。而台股因擁有較高的現金收益率、美國景氣轉好則第二大進口國台灣也同步受惠，將台股評等由「減碼」調升至「中立」。