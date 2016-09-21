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兆豐為洗錢烏龍案？財長：言之過早

2016-09-21  09:44

［記者吳佳蓉／台北報導］立法院新會期開議後，財政委員會今日首度召開，兆豐紐約分行遭美裁罰案成焦點。對於兆豐案可能查無洗錢事實，財政部長許虞哲表示，兆豐紐約分行在法遵上有嚴重疏失，但是否有洗錢背信？是不是烏龍？現在言之過早，還沒開始查，不只是兆豐會查，金管會和法務部也都會追查。

至於財政部於兆豐遭美裁罰案中，是否須負起行政責任，許虞哲表示，財政部有沒有責任不能自己說，需交由行政院定奪。

許虞哲指出，就法遵疏失及未向公股通報的行政責任部分，金管會已對前兆豐董座蔡友才、前總經理吳漢卿等6人做出解職懲處，如果仍不夠，需要擴大追究，也是由金管會決定，財政部會依金管會決議，來進行後續處理，刑事責任部分則交由法務部處理。

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  • 立法院新會期開始，兆豐案仍是財委會委員質詢重點，對於傳出兆豐洗錢案可能是一場烏龍，財政部長許虞哲認為，此刻言之過早。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院新會期開始，兆豐案仍是財委會委員質詢重點，對於傳出兆豐洗錢案可能是一場烏龍，財政部長許虞哲認為，此刻言之過早。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 兆豐銀涉洗錢 吳漢卿 蔡有才 金管會
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