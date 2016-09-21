兆豐為洗錢烏龍案？財長：言之過早

2016-09-21 09:44

［記者吳佳蓉／台北報導］立法院新會期開議後，財政委員會今日首度召開，兆豐紐約分行遭美裁罰案成焦點。對於兆豐案可能查無洗錢事實，財政部長許虞哲表示，兆豐紐約分行在法遵上有嚴重疏失，但是否有洗錢背信？是不是烏龍？現在言之過早，還沒開始查，不只是兆豐會查，金管會和法務部也都會追查。

至於財政部於兆豐遭美裁罰案中，是否須負起行政責任，許虞哲表示，財政部有沒有責任不能自己說，需交由行政院定奪。

許虞哲指出，就法遵疏失及未向公股通報的行政責任部分，金管會已對前兆豐董座蔡友才、前總經理吳漢卿等6人做出解職懲處，如果仍不夠，需要擴大追究，也是由金管會決定，財政部會依金管會決議，來進行後續處理，刑事責任部分則交由法務部處理。