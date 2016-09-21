9/21重要財經新聞一覽

2016-09-21 09:24

自由時報財經︰「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭

台北市法務局長楊芳玲前日稱不認同長官理念求去，市長柯文哲昨在北市議會施政報告時多次表示尊重楊請辭的決定，並透過市府發言人林鶴明宣布本週就會准辭；楊昨下午也發表聲明，強調「我的離職不是跟市長絕交」，但覺得自己老是踩煞車，是該換塊新的「煞車皮」了。

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蘋果日報財經︰i7趕出貨 和碩加薪招工5萬人

蘋果供應鏈9月進入拉貨高峰，蘋果正加快曜石黑iPhone7交貨速度，和碩（4938）上海昌碩廠趕工出貨，8月起傳出為招工5萬人而調高工資，作業員月薪加上加班費約4500元人民幣（2.16萬元台幣）。緯創（3231）9月起也加入iPhone 7組裝行列，成為iPhone7組裝廠鴻海（2317）及和碩外的新「小三」，為紓解缺貨助一臂之力。

經濟日報財經︰i7傳「噪音門」 銷售現雜音

iPhone 7再次出現雜音，有用戶發文表示在執行複雜運算時，手機會發出明顯噪音；另外有用戶指出，設定為飛航模式後再關閉飛航模式，卻無法恢復通訊；同時外資摩根大通點出，iPhone 7是否真的熱賣，還要再觀察。

工商時報財經︰投審會擋關 中嘉案 退回NCC

總金額達745億元，遠傳攜手摩根士丹利亞洲私募基金（MSPE Asia）策略聯盟，間接入主中嘉案，經濟部投審會昨（20）日開會討論，懷疑遠傳將以債作股，實質掌控中嘉系統，規避相關法規，因此暫停審議，退回國家通訊傳播委員會（NCC）釐清爭議。

星島日報財經︰巴士公司逆市大賺 議員促檢討票價制

三家巴士公司在本港經濟低迷之際，因低油價而逆市大賺。新創建（659）昨公布新巴及城巴於截至今年6月底止年度盈利急升56%至1.96億元。早前載通（062）亦已披露九巴上半年盈利3.44億元，增44.3%。新創建行政總裁曾蔭培昨表示目前油價穩定，新巴近期無加價計畫；惟有議員指，巴士票價機制存在問題，政府須全方位檢討。