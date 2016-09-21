| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊 拒繳罰款今發監執行 蔡丁貴要學耶穌...
 首頁 > 財經

地上權住宅 豪宅建商：賣1間賠3成

建商感嘆陷入地上權政策麻煩裡。（圖為號稱全國最貴地上權豪宅「台北花園」資料照，記者徐義平攝）

2016-09-21  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕國有財產署及多個縣市政府都有釋出「地上權」開發的案例，建商看在不必買昂貴土地的份上，積極搶攻這塊房市，如今，卻卡進政府的政策麻煩裡，成本與風險都無估算，還連賣連賠，建商努力吐苦水，遊說政策，想要翻案。

《財訊》報導，包含吉美、日勝生、華固等知名豪宅及上市櫃建商，都陷進政策麻煩中，主要是，地上權開發的案子，土地所有權至少綁50年租約，全部都屬於建商名下，不得分割給承購的屋主，但地租這兩年暴漲，今年與地租綁定的公告地價，全國平均大漲3成，光是台北市漲幅就創下1994年來新高。

房屋持有稅包括各項稅收等，都是建商先繳給政府，再分別向承購屋主收取，萬一有遲繳或賴帳，開發商公會秘書長于俊明指出，還不確定有無驅離房客的權力。

地租暴漲就算了，據報導，受到政府打房因素影響，目前房價呈現向下趨勢，以往建商還可以在房價高峰期賺到差額房價，享受高額利潤，如今，差價沒了！反受其累，若吉美建設在北市延壽街上的個案，吉美建設總經理林進輝吐苦水：「目前是賣一間賠三成」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地上權 房價 房市
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：地上權住宅 豪宅建商：賣1間賠3成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.