地上權住宅 豪宅建商：賣1間賠3成

建商感嘆陷入地上權政策麻煩裡。（圖為號稱全國最貴地上權豪宅「台北花園」資料照，記者徐義平攝）

2016-09-21 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕國有財產署及多個縣市政府都有釋出「地上權」開發的案例，建商看在不必買昂貴土地的份上，積極搶攻這塊房市，如今，卻卡進政府的政策麻煩裡，成本與風險都無估算，還連賣連賠，建商努力吐苦水，遊說政策，想要翻案。

《財訊》報導，包含吉美、日勝生、華固等知名豪宅及上市櫃建商，都陷進政策麻煩中，主要是，地上權開發的案子，土地所有權至少綁50年租約，全部都屬於建商名下，不得分割給承購的屋主，但地租這兩年暴漲，今年與地租綁定的公告地價，全國平均大漲3成，光是台北市漲幅就創下1994年來新高。

房屋持有稅包括各項稅收等，都是建商先繳給政府，再分別向承購屋主收取，萬一有遲繳或賴帳，開發商公會秘書長于俊明指出，還不確定有無驅離房客的權力。

地租暴漲就算了，據報導，受到政府打房因素影響，目前房價呈現向下趨勢，以往建商還可以在房價高峰期賺到差額房價，享受高額利潤，如今，差價沒了！反受其累，若吉美建設在北市延壽街上的個案，吉美建設總經理林進輝吐苦水：「目前是賣一間賠三成」。