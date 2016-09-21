OPEC即將集會 國際油價小漲小跌

2016-09-21 05:44

〔中央社〕石油輸出國家組織（OPEC）即將在下週集會，同時，投資人也正在等待美國能源部明天公布美國石油儲量，國際油價今天穩定，呈現小漲小跌局面。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價攀升14美分，以每桶43.44美元作收。

倫敦北海布倫特原油11月交割價小跌13美分，收在每桶45.88美元。