反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議
2016-09-21 03:12
〔中央社〕數千名歐洲民眾今天傍晚聚集在歐盟總部外，以唱歌、跳舞的嘉年華方式，呼籲歐盟不要繼續與美國、加拿大進行跨大西洋貿易協定與全面經濟貿易協定談判。
這場活動是在今天傍晚展開，不少人是下了班之後特別到歐盟總部參加這場抗議活動，民眾手上貼著反TTIP貼紙，高呼「不要TTIP」（跨大西洋貿易協定）、「不要CETA」（全面經濟貿易協定），民眾也高歌「悲慘世界」主題曲「Do You Hear the People Sing?」，希望喚醒歐盟高層對民眾訴求的關注。
目前還是學生的Tina今天和不少同學一起到現場擔任志工，發送傳單與貼紙。她表示，歐盟與美國和加拿大商議中的貿易協定對歐盟有害無利，許多人將因此失業，對失業率已經不低的歐盟將是雪上加霜。
這是繼德國18日在7大城市超過16萬人走上街頭示威之後，歐盟另一個反自由貿易的大規模抗議活動。
歐盟與美國2013年起展開跨大西洋貿易及投資夥伴協定協商，旨在創造消費者高達8.5億人的世界最大自由貿易市場，但這項預計年底完成談判的協定，從協商開始就不獲得歐洲民眾支持，近來包括法國、德國當局也都有不同聲音，也讓協定完成更添變數。
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