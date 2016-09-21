| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議

2016-09-21  03:12

〔中央社〕數千名歐洲民眾今天傍晚聚集在歐盟總部外，以唱歌、跳舞的嘉年華方式，呼籲歐盟不要繼續與美國、加拿大進行跨大西洋貿易協定與全面經濟貿易協定談判。

這場活動是在今天傍晚展開，不少人是下了班之後特別到歐盟總部參加這場抗議活動，民眾手上貼著反TTIP貼紙，高呼「不要TTIP」（跨大西洋貿易協定）、「不要CETA」（全面經濟貿易協定），民眾也高歌「悲慘世界」主題曲「Do You Hear the People Sing?」，希望喚醒歐盟高層對民眾訴求的關注。

目前還是學生的Tina今天和不少同學一起到現場擔任志工，發送傳單與貼紙。她表示，歐盟與美國和加拿大商議中的貿易協定對歐盟有害無利，許多人將因此失業，對失業率已經不低的歐盟將是雪上加霜。

這是繼德國18日在7大城市超過16萬人走上街頭示威之後，歐盟另一個反自由貿易的大規模抗議活動。

歐盟與美國2013年起展開跨大西洋貿易及投資夥伴協定協商，旨在創造消費者高達8.5億人的世界最大自由貿易市場，但這項預計年底完成談判的協定，從協商開始就不獲得歐洲民眾支持，近來包括法國、德國當局也都有不同聲音，也讓協定完成更添變數。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.