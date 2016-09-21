Fed展開兩天會議 歐股小漲小跌
2016-09-21 02:44
〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開兩天會議，將透露今年是否可能調高利率，投資人焦慮等待，歐洲主要股市漲跌互見，並呈現小漲小跌局面。
法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.3%，以6830.79點作收。
法蘭克福DAX 30指數漲升0.2%，收在10393.86點。
巴黎CAC 40指數下跌0.1%，收4388.60點。
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