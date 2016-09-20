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大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注

2016-09-20  22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月20日）開獎的第105000082期大樂透頭獎摃龜、第105000226期今彩539頭獎開出2注，分別由新北市新莊區化成路91號1樓的「尚發企

業社」及桃園市大園區北港里大觀路526-2號1樓的「北財神商行」開出。

第105000082期大樂透中獎號碼為：「04、07、17、22、44、45；特別號：32」。頭獎、貳獎皆摃龜，參獎共63注獲得，每注可得10萬4278元，肆獎共157注獲得，每注可得2萬4520元，伍獎共3166注獲得，每注可得6980元，陸獎共3841注獲得，每注可得2000元，柒獎共4萬177注獲得，每注可得400元，普獎共5萬5822注獲得，每注可得

400元。

第105000226期今彩539中獎號碼為「04、21、25、37、39」。頭獎2注獲得，每注可得800萬元，貳獎共156注獲得，每注可得2萬元，參獎共5852注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬2326注獲得，每注可獲得50元。

第105000082期49樂合彩中獎號碼為「04、07、17、22、44、45」，四合共5注中獎，每注可得20萬元，三合共74注中獎，每注可得1萬2500元，二合共2686注中獎，每注可得1250元。

第105000226期39樂合彩中獎號碼為「04、21、25、37、39」，四合共5注中獎，可得21萬2500元，三合共125注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4936注中獎，每注可得1125元。

第105000226期3星彩中獎號碼為「492」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000226期4星彩中獎號碼為「6616」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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