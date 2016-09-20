遠東銀全台56分行開辦無卡提款
2016-09-20 23:42
〔記者李靚慧／台北報導〕遠東銀（2845）今日宣布，首家智能分行正式搶進北市石牌區；此外，全台56分行自今日起，也全面開辦無卡提款業務。
一銀在今年7月發生的盜領案震驚社會，遠銀執行副總林建忠今日指出，該案正好提醒金融業者，全面檢視ATM的必要性。該行也因此鎖定全國149台ATM全面進行檢視，包括進行軟體升級、更新汰換老舊的機型。
林建忠指出，經檢視後，該行分布於全國56分行的149台ATM，將其中48台更新為兼具存款、提款、補摺的「三合一」ATM、7台為兼具存提款的「二合一」機型，此外，全台每家分行，也至少配有一台可提供無卡提款服務的ATM。
遠東銀今日宣布，該行的無卡提款服務全面啟動，目前只要至該行全台56家分行，分行內都至少有一台無卡提款機，提供無卡提款服務。
此外，該行在接手慶豐銀行的19家分行之後，今日也完成最後一家分行的搬遷，將原本位於高雄楠梓區的分行北遷，落腳台北市北投區，並且開設該行全台首家「智能型」財富管理分行。
遠銀個金事業群副總經理張小倩指出，該行56家分行的額度均已用罄，首家成立的智能型分行，櫃台行員縮減至1人，但卻建置「智慧互聯網」視訊即時服務系統，提供VIP客戶視訊即時諮詢服務。
張小倩表示，未來若分行有搬遷需求，都會朝向智能型分行的方向改裝，不過，現有的分行，均可提供無卡提款、手機基金下單、手機快速轉帳等體驗。
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