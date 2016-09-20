瑞銀：中國大城市房市泡沫瀕破裂邊緣

2016-09-20 21:41

〔記者楊芙宜／台北報導〕瑞士銀行（UBS）警告，中國城市房價急速飆漲，可能意味著房地產泡沫正膨脹邁向破裂點，「房地產強勁漲勢若一直持續到2017年，隨後另一輪重大下修調整的風險可能增加」。

瑞銀經濟學家汪濤週二的報告指出，投資人應密切關注中國近期房地產銷售、新屋開工及不動產投資向上攀漲的風險，因為這可能增加中期內房價反轉下修的風險。

報告指出，今年以來中國房地產銷售成長再次加速、年增率達25%；同期，新屋開工年增率達12%，在連2年下滑後重拾2位數的成長；一部份同城市房價較去年同期飆漲30%至40%，有的年漲幅甚至達到50%；儘管漲勢擴散，中國許多中小型城市仍面臨供應過多的困境。

汪濤說，中國房市今年復甦雖有助於國內需求和整體經濟穩定下來，但一些大城市房價迄今超過30%年增率凸顯決策官員對另一輪房市泡沫再次擴大的擔憂，尤其槓桿率如此急速的上升。

他警告，若中國大城市房價漲勢顯露出泡沫化跡象，投資人應注意中國政府政策因應，「可能引發更積極政策緊縮」，以冷卻房市過熱。