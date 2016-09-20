大樂透、今彩539 開獎囉！
2016-09-20 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、07、17、22、44、45。特別號32。
49樂合彩：04、07、17、22、44、45。
今彩539：04、21、25、37、39。
39樂合彩：04、21、25、37、39。
3星彩：492。
4星彩：6616。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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