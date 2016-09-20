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中嘉案被退回NCC重審 遠傳：驚訝遺憾深感不解

2016-09-20  20:37

〔記者王憶紅／台北報導〕經濟部投審會審查遠傳併購中嘉案，委員會決議緩議，並退回NCC重新審議。對此，遠傳表示，對於投審會今日決議，MSPEA 與遠傳非常驚訝與遺憾。

遠傳指出，此案已經歷經公平會、NCC 一年多嚴格審查通過，現投審會又將此案退回NCC，我們深感不解。

遠傳說，與MSPEA合作非常單純，遠傳只是公司債債權持有人，而且不可轉換為股權。未來若黨政軍條款鬆綁，遠傳要進一步作股權投資，依法仍必須再向NCC及有關機關提出申請取得核准。

遠傳強調，既然遠傳所取得的只是債權，今投審會表示「以債作股，實質控制中嘉系统」，顯有誤解。對此誤解，我們可以再解釋清楚。

遠傳表示，台灣向來希望成為外資投資理想環境，此案歷時過久，遠傳身為美系外資MSPEA夥伴，對今日結果相當失望及不解。我們衷心期盼政府為台灣提供給外資一個可預測性及透明度高的投資環境。

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  • 經濟部投審會審查遠傳併購中嘉案，委員會決議緩議，並退回NCC重新審議。遠傳表示驚訝與遺憾。（翻攝遠傳官網）

    經濟部投審會審查遠傳併購中嘉案，委員會決議緩議，並退回NCC重新審議。遠傳表示驚訝與遺憾。（翻攝遠傳官網）

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