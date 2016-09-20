美圖手機重返台灣 M6攜手聯強
2016-09-20 21:57
〔記者王憶紅／台北報導〕美圖手機重返台灣市場，繼2014在台推出M2手機後，今日推出M6手機，美圖移動資深副總裁易煒表示，第一批銷售量為2000支，後續將視市場反應而定。
易煒指出，過去美圖手機在台是採取代理商銷售模式，M6則與通路商聯強合作，未來則計畫與五大電信合作。美圖手機M6台廠供應鏈除富智康代工，處理器為聯發科、金屬邊框是承光，而相機模組則是日本索尼。
以軟體APP起家的美圖，從2013年跨足手機市場，在訴求自拍手機下，目前總計推出5款手機，並以中國、香港、台灣為主要銷售市場。
美圖旗下的玩美行動總經理柯美慧表示，目前美圖旗下所有APP在台灣累計超過2700萬次的下載量，而美圖手機是以軟體思維打造手機硬體，強攻自拍族群。
美圖自2008年成立至今，包括《美圖秀秀》等修圖APP，旗下行動APP已覆蓋全球超過11億台行動設備，使用年齡層從國中到60歲者都有，美顏修圖系列下載量仍逐年攀升中，影響力更從中國拓展至台灣、日本、美國、新加坡等海外市場。
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