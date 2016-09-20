| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

美圖手機重返台灣 M6攜手聯強

2016-09-20  21:57

〔記者王憶紅／台北報導〕美圖手機重返台灣市場，繼2014在台推出M2手機後，今日推出M6手機，美圖移動資深副總裁易煒表示，第一批銷售量為2000支，後續將視市場反應而定。

易煒指出，過去美圖手機在台是採取代理商銷售模式，M6則與通路商聯強合作，未來則計畫與五大電信合作。美圖手機M6台廠供應鏈除富智康代工，處理器為聯發科、金屬邊框是承光，而相機模組則是日本索尼。

以軟體APP起家的美圖，從2013年跨足手機市場，在訴求自拍手機下，目前總計推出5款手機，並以中國、香港、台灣為主要銷售市場。

美圖旗下的玩美行動總經理柯美慧表示，目前美圖旗下所有APP在台灣累計超過2700萬次的下載量，而美圖手機是以軟體思維打造手機硬體，強攻自拍族群。

美圖自2008年成立至今，包括《美圖秀秀》等修圖APP，旗下行動APP已覆蓋全球超過11億台行動設備，使用年齡層從國中到60歲者都有，美顏修圖系列下載量仍逐年攀升中，影響力更從中國拓展至台灣、日本、美國、新加坡等海外市場。

廣告
  • 美圖手機M6今日登台。（記者王憶紅攝）

    美圖手機M6今日登台。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： M6 手機 美圖 聯強
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：美圖手機重返台灣 M6攜手聯強


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.