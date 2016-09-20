海外金檢發現4大缺失 兆豐銀恐遭再罰
2016-09-20 19:44
〔記者陳梅英／台北報導〕兆豐銀案，金管會派員前往紐約、巴拿馬實施金檢相關人員已經於上周六返台，金管會表示，初步發現兆豐銀海外分行有存款開戶作業不當等4大缺失，調查報告已經送出給兆豐銀，並要求兆豐銀2周內提改善報告。
兆豐銀紐約分行，因為涉及違反洗錢防制法等相關規定，日前遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約新台幣56億元），為釐清案情與相關責任，金管會於8月底前派出金檢人員前往巴拿馬、紐約分行金檢，金管會主管昨日表示，金檢人員已於上周六返台。
官員說，此次金檢主要發現兆豐銀海外分行有存款開戶KYC作業不當，洗錢防制檢核、申報作業沒有落實以及內控不佳等4大缺失，報告已經送兆豐銀，金管會要求兆豐銀兩周內提改善報告。
兆豐銀先前因行政管理疏失已經被金管會裁罰上千萬，此次金檢則發現兆豐銀在作業上也有4大疏失，根據過去金檢經驗，不排除金管會再度對兆豐銀開罰。
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