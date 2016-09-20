瞄準國內太陽能 中美晶與金融機構成立合資公司
2016-09-20 19:52
〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今（20）日召開董事會宣布，將與國內金融業者合資成立新公司，投資國內太陽能電站，投資金額為4.5億元、持股30%，中美晶發言人李崇偉表示「對方未上市櫃，希望低調一點，恕難奉告合資對象是誰」，但市場猜測應是壽險公司機率最高。
李崇偉指出，政府推動太陽能內需市場，中美晶決定與國內金融業者合資成立新公司，主要就是投資國內太陽能電站，這家合資公司資本額為15億元，中美晶預計投資4.5億元，持股比例為30%、對方持股70%，估計這筆資金可以做100MW的太陽能電站。
事實上，中美晶近年來積極發展太陽能電站，已在菲律賓擁有50MW的太陽能電站，也積極探詢其他海外市場，不過，中美晶8月時就曾表示，為因應低碳綠能潮流趨勢及響應政府鼓勵民間投入再生能源開發政策，中美晶會擴大台灣的新電廠開發投資佈局，包含工業廠房屋頂及地面型電站和公有房舍，預估今年中美晶集團於台灣的電廠約可有超過20 MW的裝置量。
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