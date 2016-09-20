財改達成 高鐵10月27日掛牌

2016-09-20 18:47

〔記者王憶紅／台北報導〕創立以來，經過風風雨雨的台灣高速鐵路公司（2633），終於要上市了。台灣高鐵董事長劉維琪表示，高鐵財務改善目標已經達成，上市的目標也越來越近，上市以後，高鐵將朝智能高鐵的目標邁進，成為世界一流的公司。

高鐵預計10月27日掛牌上市，今日興櫃以小漲0.05元的17.85元坐收。法人估，上市掛牌價可望介於12-13元。

高鐵資本額560.52億元，泛公股持股達63.7%。累計1-8月載客量年增12.8%，劉維琪指出，高鐵在新增三站，推出促銷活動以及降價帶動乘客搭乘意願的激勵下，預期今年營收可望創新高。高鐵上半年營收200.46億元，稅後盈餘22.21億元，每股稅後盈餘0.4元。累計1-8月營收268.62億元，年增0.96%。

台灣高鐵完成財改後，特許期延長至70年，財務負擔減輕，目前一年折舊攤提金額約160億元，年載客量約4500萬人次就可損益兩平，劉維琪指出，目前年平均載客量約5000萬人次，因此新增的苗栗、彰化、雲林三站，只要一個旅客搭乘，就是多賺。劉維琪指出，原本預估新增三站，旅客可增加1%，但事實上則淨增2.3%。