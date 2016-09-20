提升11月供電 台中電廠八號機提前歲修

台電為避免連冬季也陷入缺電窘境，將台中火力發電廠8號機歲修提前近兩週，以利提升11月備轉容量。（資料照，記者黃鐘山攝）

2016-09-20 18:06

［記者林筑涵／台北報導］今夏5月用電提早進入高峰，但台電各大機組當時仍處歲修狀態，引起「藏電」疑慮。台電為避免連冬季也陷入缺電窘境，將台中火力發電廠8號機歲修提前近兩週，以利提升11月備轉容量。

台電機組排定歲修時程多起於冬季，夏季前完成作業投入供電，以因應夏季的用電高峰。然而，今年5月份氣溫與用電量同時飆升，數據更與去年6月相比擬，也就是說，當時台電各大機組仍處於大修中，根本無法應付用電量提前飆高的情形，導致備轉容量不斷探底，5月31日僅剩154.5萬瓩，逼近限電90萬瓩的大關。

台電表示，為避免冬季機組大修期間備轉偏低，加上近日氣溫降低、負載下降，考量供電無虞與設備安全後，台中電廠8號機原訂10月1日歲修，提前至昨日開始，其餘機組則依計畫日期進行。台電專業總工程師籃宏偉進一步說明，日前颱風帶來足夠水量，水力發電有足夠備用，因此雖擔憂秋老虎報到，仍有空間安排8號機先行歲修。

值得注意的是，根據台電資料，過去10年至9月底不會排定機組歲修，籃宏偉表示，今年提前變熱，也提前感受到涼意，視彈性運作，也是為明年夏天做準備。