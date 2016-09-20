| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘭陽大橋車禍 騎士無生命徵象送醫搶救
 首頁 > 財經

兆豐案 央行：必要時協助兆豐與紐約Fed聯繫

2016-09-20  17:25

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對「兆豐案」所扮演的角色，中央銀行今天表示，在「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」中，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約聯邦準備銀行（紐約Fed）聯繫。

立法院財政委員會明天將邀集財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、央行副總裁楊金龍等財金三部會，就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」的相關過程進行專題報告。

央行於稍早出爐的書面報告中表示，為處理兆豐銀行遭美裁罰案，金管會依2016年8月21日行政院指示，邀集財政部、法務部及央行，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約Fed聯繫。

此外，央行也重申，僅保有涉及我國境內的外匯交易或匯款資料。

央行指出，若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因資金匯出境外後，再進行第二道轉匯款，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。

央行舉例，資金若由台北匯往紐約因須辦理申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若由本國銀行紐約分行匯往第三地，因無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。

廣告
  • 針對「兆豐案」所扮演的角色，中央銀行今天表示，在「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」中，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約聯邦準備銀行（紐約Fed）聯繫。（資料照，記者盧冠誠攝）

    針對「兆豐案」所扮演的角色，中央銀行今天表示，在「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」中，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約聯邦準備銀行（紐約Fed）聯繫。（資料照，記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央銀行 兆豐案 兆豐銀行
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：兆豐案 央行：必要時協助兆豐與紐約Fed聯繫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.