兆豐案 央行：必要時協助兆豐與紐約Fed聯繫
2016-09-20 17:25
〔記者盧冠誠／台北報導〕針對「兆豐案」所扮演的角色，中央銀行今天表示，在「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」中，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約聯邦準備銀行（紐約Fed）聯繫。
立法院財政委員會明天將邀集財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、央行副總裁楊金龍等財金三部會，就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」的相關過程進行專題報告。
央行於稍早出爐的書面報告中表示，為處理兆豐銀行遭美裁罰案，金管會依2016年8月21日行政院指示，邀集財政部、法務部及央行，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約Fed聯繫。
此外，央行也重申，僅保有涉及我國境內的外匯交易或匯款資料。
央行指出，若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因資金匯出境外後，再進行第二道轉匯款，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。
央行舉例，資金若由台北匯往紐約因須辦理申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若由本國銀行紐約分行匯往第三地，因無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 彰化交通安全宣導 美猴王也來湊一腳
- 太平島奇特設施、雲峰計畫 國防部都不評論
- 佑民醫院記憶門診 週三下午看診
- 施政報告民調高？ 市議員批柯文哲騙人
- 首棟長照教學大樓 明年8月營運
- 買29元早餐 興大生早起搶購
- 台電董事長：今天下午5點前屏東全部復電
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場
- 回應網協「有單據可供審查」 謝淑薇質疑錢被暗槓
- 〈愛情應援團〉愛情中的 需要與想要
- 富岡港淤沙未清 蘭嶼綠島仍斷航
- 〈姦情曝光〉情濃人夫送房 情逝告小三吐還
- 高市議員會勘台泥滯洪池 了解鼓山積水緣由
- 網球》駭客再爆用藥資料 納達爾也中招
- 台灣紅茶之父 日人後代尋根
- 對八縣市差異化對待？ 中國海協會長否認
- 北市藍議員踢爆 都發局長嗆：10個議員、9個瞧不起
- 8月觀光客統計 中國比上月少5萬、日本多5萬
- 自由廣場》蔡總統與仁慈的農夫
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 中職Live》賽格威首局遇亂流 兄弟2分領先
- 北市取消敬師金改推場館免費 老師：放假比較重要
- 立院召委選舉 綠10席藍6席
- 鯉魚潭擬建星級旅館 27日開公聽會
- MLB》不想退休 一朗翻譯：他認真考慮打到50歲
- 亞洲盃女排賽》我直落三驅韓 今戰伊爭第五
- 美前五大禮服品牌 台灣亞洲首店
- 正皓玄宣導防災 把蜘蛛人當榜樣
- 宜市丟丟銅音樂節 12國21樂團交流
- 中華郵政不滿官派董事 今按鈴提告
- 從自身遭詐騙經驗看台商 江素惠：只有一個哀字
- （影音）名媛同逛卡地亞 吳速玲愛自己買 Melody老公很害怕
- 風災毀損的設施 NCC：將於今日搶修完成
- 與建商訴訟未決 地主阻天然氣埋管
- 無名橋工程圍籬擋道 佔一半路面
- 建立職安觀念 中市勞檢處辦防災科技體驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兆豐案 央行：必要時協助兆豐與紐約Fed聯繫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分