兆豐案 央行：必要時協助兆豐與紐約Fed聯繫

2016-09-20 17:25

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對「兆豐案」所扮演的角色，中央銀行今天表示，在「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」中，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約聯邦準備銀行（紐約Fed）聯繫。

立法院財政委員會明天將邀集財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、央行副總裁楊金龍等財金三部會，就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」的相關過程進行專題報告。

央行於稍早出爐的書面報告中表示，為處理兆豐銀行遭美裁罰案，金管會依2016年8月21日行政院指示，邀集財政部、法務部及央行，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，央行負責於必要時，協助兆豐銀行與紐約Fed聯繫。

此外，央行也重申，僅保有涉及我國境內的外匯交易或匯款資料。

央行指出，若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因資金匯出境外後，再進行第二道轉匯款，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。

央行舉例，資金若由台北匯往紐約因須辦理申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若由本國銀行紐約分行匯往第三地，因無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。