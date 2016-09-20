三星手機爆炸 市調：逾6成鋰電池來自於自家供應鏈
〔記者陳梅英／台北報導〕三星Note 7電池爆炸事件引發軒然大波，蘋果iPhone7/7 Plus成為最大受惠者，TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend研究經理呂理舜表示，三星手機電池供應60%的比重來自三星SDI，此次的品質問題凸顯其訂單分散困難的窘境。
由於爆炸事件發生在單一機種上，呂理舜認為，短期內對鋰電池產業供需影響有限，長期來看，將使品牌重新思考電池供應鏈策略。
呂理舜指出，近年來手機鋰電池為了滿足長時間的使用需求，能量密度不斷提升，市場主流已超過680Wh／kg，能量密度甚至超過發展時間更長的筆電鋰電池產品，因此增加電池安全性的疑慮。
以鋰電池種類來看，高分子電池具輕薄的特性，因而廣受手機與筆電的歡迎。從2014年開始，隨著手機競爭日趨白熱化，再加上中國高分子電池供應鏈逐漸崛起，高分子電池在手機的使用比重顯著提升，排擠方形電池的市占。EnergyTrend統計，2011年全球智慧型手機高分子電池使用占比僅約35%，2016年已高達70%。
呂理舜指出，目前全球鋰電池的產能前五大，依序為ATL（新能源科技）、索尼、三星SDI、樂金化學與力神（Lishan），其他的中國供應商也陸續開出新產能。龍頭ATL目前的產能表現在近年最為積極，韓系電池廠則視需求端穩定增加產能。
呂理舜進一步表示，多數品牌在導入電池供應鏈時，至少會確保兩家以上且比例相當，極少出現單一家超過60%的情形。以蘋果為例，最大供應商的占比都不超過40%，可有效分散風險，近年在降低成本的考量下，蘋果更進一步把電池芯與電池組裝業務進行分拆。
三星Note 7手機所搭載的鋰電池中，有超過60%的供應比重來自三星SDI，若遇到品質問題就容易產生分散困難的窘境，因此短期不免有電池調度的挑戰，也影響商譽，然而此事件對整體鋰電池產業影響並不顯著。未來三星對分散電池供應鏈勢必更加重視，同時讓其他品牌借鑒，不再一味要求兼顧電池價格與能量密度的表現。
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標題：三星手機爆炸 市調：逾6成鋰電池來自於自家供應鏈
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