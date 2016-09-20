KKR宣布挖角開發金控總經理楊文鈞 開發金不捨

2016-09-20 17:20

〔記者李靚慧／台北報導〕私募股權基金業者KKR今日宣布，挖角現任開發金控總經理楊文鈞，出任大中華區總裁，楊文鈞將於2017年1月起上任。

對此，開發金控董事會表示「不捨」，表示楊文鈞將於明年一月免兼開發金控、工銀總經理，仍任金控及工銀董事，至於總經理的接替人選，將在明年一月宣布。

數周前，KKR宣布拓展亞太區管理階層，增加中國、新加坡和韓國業務資深投資專業人士。先前已宣布原任職於中信資本的季臻，加入KKR中國團隊並擔任董事總經理。

KKR指出，楊文鈞加入後，將出任大中華區總裁及全球合夥人。楊文鈞將以香港爲基地，領導並負責KKR在大中華區的團隊和業務，包括將主要精力放在領導北京辦公室的20多名專業投資管理人員繼續發展中國業務。

現任開發金控總經已楊文鈞，於2005年加入中華開發金控並擔任投資長和私募業務主管、2011年升任總經理。KKR指出，在他現職期間，成功將開發金的自有私募股權投資業務，轉型爲高速成長的資産管理平台，楊文鈞完成了一系列在金融和證券領域的收購，幫助中華開發金控成功轉型。

KKR自2005年進駐亞洲，目前在亞洲已經設立了七個辦事處，也已在亞洲地區完成了逾60項私募股權交易，投入超過100億美元資金。KKR旗下規模60億美元的亞洲二號基金，是亞洲有史以來規模最大的單隻私募股權基金，且爲投資者帶來豐厚的報酬。