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新台幣連4升 創近2週新高

2016-09-20  16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現開低走高格局，盤中一度勁揚逾1角，終場升值8.3分，以31.367元兌1美元作收，匯價連4升並創近2週新高，台北外匯經紀公司成交量為7.65億美元。

外匯交易員表示，在資金尚未轉向前，新台幣仍將面臨一定程度的升值壓力，而短線銀行間可能會逐步轉趨觀望，靜待美國聯準會（Fed）利率決策會議出爐，其結果預計將在台灣時間週四凌晨出爐。

新台幣今以31.489元開出，最高31.308元、最低31.489元，終場收31.367元。

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  • 新台幣匯率今天呈現開低走高格局，盤中一度勁揚逾1角，終場升值8.3分，以31.367元兌1美元作收，匯價連4升並創近2週新高。（法新社）

    新台幣匯率今天呈現開低走高格局，盤中一度勁揚逾1角，終場升值8.3分，以31.367元兌1美元作收，匯價連4升並創近2週新高。（法新社）

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