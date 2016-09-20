認定規避黨政軍條款 投審會將中嘉案退回NCC重審
〔記者黃佩君／台北報導〕遠傳併中嘉案連闖NCC、公平會兩關，僅再過經濟部投審會核准即可底定，引發外界爭議。今投審會召開會議審查此案，決議退回NCC重新審查。投審會執祕張銘斌表示，投審委員在審查此案資金結構後，認為遠傳仍是最主要出資者，有以債作股、實質控制中嘉情況，認為遠傳目前投資恐藉脫法行為規避黨政軍條款限制，要求NCC重新作審查及認定。
遠傳去年7月表示將以171億元台幣間接入主中嘉網路，形式為購買美國摩根史坦利亞洲私募基金（MSPE Asia）所管理基金為本案所設之子公司發行的公司債，引發外界對遠傳規避黨政軍條款批評。然而包括NCC、公平會均陸續在去年底及今年1月底已附帶決議方式通過本案，僅剩投審會最後防線。
今年2月立院經委會做成決議，表示新政府將被迫於520後馬上處理中嘉案，且NCC在中嘉案決議上有法令解釋的不當縮限等瑕疵，要求NCC重新審查，並明確表示在NCC未重新審議前，投審會不得審查此案。
然而NCC新任主委詹婷怡上任後，9月初發文投審會，表示NCC將維持之前通過中嘉案決定，不進行重審，並請投審會繼續審議此案。此舉導致外界批評，包括時代力量立委黃國昌抨擊NCC把關不力。
投審會今召開會議審理中嘉案，並決議退回NCC重新審查。張銘斌表示，投審委員在審查此案資金結構後，認為遠傳仍是投資架構中的最主要出資者，有以債作股實質控制中嘉的情況；委員認定遠傳投資規劃有脫法行為，恐規避黨政軍不得投資媒體的限制，認為仍必須由主管機關NCC重新審理，調查是否有規避黨政軍條款可能。
投審會表示，當初NCC及公平會決議中有許多附帶條件，隱含遠傳實質控制的情況確有可能發生，若發生即恐出現當初處分失效的情況，因此審查委員產生合理懷疑，對此案難以形成通過共識。
而對NCC之前表示重審並無法源依據，是否會接受投審會重審決議，張銘斌也說NCC日前表示若有新事證仍可重新調查，而投審會認為NCC在審查過程中並未把主要資金來源、財務規劃納入審查，而這部份將是遠傳是否為實質投資人的關鍵因素，因此需NCC重新審議及認定。
張銘斌也表示，投審會並非否決此案，而是基於新事證希望NCC重審，目前整體投審過程並未結束。
根據遠傳及摩根史坦利呈報投資計畫，目前整體投資中嘉資金為745億台幣，由摩根史坦利旗下荷蘭商NHPEA及其子公司為投資主體；NHPEA自有資金33.12億台幣、遠傳認購不具股權轉換性質公司債171億、國內法人廣欣伍現金增資22億、國內銀行以借新還舊方式清償安博凱現金聯貸518.5億。
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標題：認定規避黨政軍條款 投審會將中嘉案退回NCC重審
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