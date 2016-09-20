爭世界出超第一名！ 中國疲軟、德國虎視眈眈

2016-09-20 16:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕德國慕尼黑經濟研究所（Ifo）經濟研究院預期，德國今（2016）年的出超金額可達3,100億美元，較去（2015）年增加250億美元，德國可望取代中國成為全球出口盈餘第一大國。

Ifo數據指出，中國出超金額達2,600億美元居次，2016年中國出口疲軟，預期將減少700億美元，僅第1季便年減350億美元，出口衰退嚴重程度僅次於六年前金融危機。

Ifo表示，2016年上半年，德國出超便達1,590億美元，歐洲對德國貨品需求殷切為重要原因。德國對國外的貿易往來、對境外經濟援助也相當密切。

2016年德國出超占經濟產值比例預期可達8.9%，超過歐盟訂立之危害穩定標準6%，反映全球經濟發展不均。德國為此常飽受批評，歐盟與經濟合作暨發展組織（OECD）建議德國增加對內投資，促進國內需求，以減少外貿盈餘。但德國財長蕭伯樂緊縮財政支出，英國即將脫歐也使德國的政策立場趨於審慎。

美國財政部也譴責德國外貿盈餘過剩，恐將增加全球金融不穩定的風險，因為有高額貿易順差的國家將導致進口國家負債以支付進口費用。