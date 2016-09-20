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一銀總座周伯蕉：慢工出細活 首發頂級卡

2016-09-20  15:22

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一銀行與萬事達卡國際組織合作，今天發行首張頂級卡搶進富裕族群，一銀總經理周伯蕉表示，這張卡是「慢工出細活」，可提供持卡人遍佈國內外的尊榮體驗，每年禮遇內容更價值超過7萬元。

周伯蕉指出，一銀以穩健經營財富管理業務見長，也積極投入數位金融創新，這張卡有別於同業頂級卡，並有信心為一銀貴賓帶來煥然一新的頂級卡體驗。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據調查顯示，台灣富裕人士名列全球第八，更高居亞太區第三名，富裕族群商機看好；這次與一銀合作首發的世界卡，針對頂級客層對旅遊、美饌和高爾夫球的喜害，從細節做起，量身打造高端服務。

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  • 一銀總經理周伯蕉。（記者盧冠誠攝）

    一銀總經理周伯蕉。（記者盧冠誠攝）

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