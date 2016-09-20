| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國際包裹走私價值28億日圓安毒 日警逮2台嫌 搶修試車完成 阿里山森鐵明復駛 筆電被爸沒收 國三生賭氣跳樓不治
 首頁 > 財經

三大法人買超1億 外資買超9億

2016-09-20  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣1.75億元。

外資今天買超9.3億元，投信買超3.24億元，自營商賣超10.79億元。

台股今天漲8.7點，收在9161.58點，成交值新台幣684.85億元。

廣告
  • 台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣1.75億元。（資料照，記者劉信德攝）

    台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣1.75億元。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：三大法人買超1億 外資買超9億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.