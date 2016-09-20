杜英宗：南山人壽不能併購中信金

2016-09-20 15:06

〔記者廖千瑩／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑成立鑒機資產公司吃下中信金2%股權，想要促成南山人壽與中信金控合併，南山人壽董事長杜英宗今天受訪時表示，南山人壽是壽險公司，人壽不能併金控，南山目前投資都是以保險公司財務操作為主，沒有辦法併購別人。

另尹衍樑也希望與中信金加強合作，杜英宗說，和中信金在業務上本來就有合作，從潤成投資入主南山、新南山成立開始，中信金就有賣南山的保險商品，「我們跟他們交情也很好」。

至於雙方未來是否還有進一步合作？杜英宗說，和中信合作就是幫我們賣保險商品，且南山次順位債也是中信幫忙發行。

杜英宗最後還強調，金控可以併保險公司，但保險公司不能併金控，這是法令規定。