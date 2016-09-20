實地查核朝陽人壽 南山人壽嫌「不是很吸引人」

2016-09-20 15:21

〔記者廖千瑩／台北報導〕朝陽人壽標售案，目前有3金控、2壽險都有報名實地查核，不過南山人壽董事長杜英宗今天說，朝陽人壽是很小的公司，「我們有在看」，至於看的狀況如何？嫁妝是否吸引人？杜英宗直言，不是很吸引人。

朝陽人壽資產僅361億元，至第二季底帳上淨值缺口則擴大至近22億元。

保險安定基金目前針對朝陽人壽進行標售作業，8月底投標人進行註冊登記，9月起一個月進行實地查核，10月底標售，傳出3金控2壽險都有報名實地查核。

南山人壽今天舉行幸福縣市調查記者會，會後杜英宗受訪時被問到是否對朝陽有興趣？杜英宗則說，朝陽人壽是很小的公司，「我們有在看」，但是嫌嫁妝不夠吸引人。