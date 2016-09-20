北市住宅核貸成數僅過6成 連續三季墊底

北市第二季核貸成數僅過6成，連續三季全台墊底。（記者徐義平攝）

2016-09-20 14:39

〔記者徐義平／台北報導〕蛋白區貸款成數高過蛋黃區。根據購置住宅貸款統計資訊，第二季北市核貸成數僅63%，連7成都不到，為全台最低，更連續三季墊底，反觀蛋白區基隆核貸成數超過75%，為全台最高。

根據聯徵中心資料顯示，今年第2季核貸成數最高的為基隆市75.4%、彰化縣75.3%居次，緊追在後的是花蓮縣73.7%，且基隆市連續2季居冠，核貸成數直逼八成，若以300萬的房子而言，買房自備現金只要73.8萬元。

而上一回基隆核貸成數連續居冠是在2010Q2~2011Q3期間，全國不動產企研室主任張瀞勻指出，當時受到資金回流影響，雙北市房價不斷衝破新高，位於北北基生活圈的基隆市房價還有1字頭，對於投資客魅力十足，核貸成數最高達到91%，但目前連續2季居冠，推測除了區域房價較低，且客群以及產品類型改變，使得成數上揚。

全國不動產基隆百福加盟店店長李佳霖指出，受到新北市建案破盤價搶客影響，目前基隆市買方以區域自住客為主，台北投資客僅剩二成，而建案城上城交屋潮也影響這2季的放貸成數，中古屋放貸成數大多為70~75%，不過主要還要看個人信用。

而以六都來看，核貸成數最高為桃園市71%，台中市、台南市及高雄市也都有69%以上的水準，但台北市不僅是六都之中最低，更是全台最低，核貸成數僅63%、六都之中次低為新北市66.2%。

不過觀察近一年變化，六都皆在今年Q1來到最低點，Q2起則開始齊升，以台中市上升3.5%最多。

張瀞勻分析，去年8月至今年3月央行陸續解除一般住宅貸款管制後，各家銀行大動作搶市，包含首購貸款年期拉長到40年、拉高自住核貸成數，顯示銀行端已經嗅到房價修正、逐漸落底的信號了，尤其房價親民、自住客多的區域更為顯著。