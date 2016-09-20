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美、日央行會議召開前 台股觀望心態濃小漲8.7點

今日收盤台股小漲8.7點、以9161.58點作收，成交量為684.85億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-09-20  13:53

〔記者張慧雯／台北報導〕台股昨（19）日大漲，但今（20）日開盤後卻在平盤附近震盪，法人表示，美、日兩大央行利率決策會議前，市場恐陷入震盪整理，投資人可靜待央行公布結果，目前仍以蘋果概念股為主流，今日收盤台股小漲8.7點、以9161.58點作收，成交量為684.85億元。

昨日台股在蘋概股的帶領下大漲，不過，越接近美聯準會發表利率決策的時間點，投資人追價意願越低，今日蘋果股價漲多拉回，而台積電（2330）、鴻海（2317）也熄火，台股早盤開低後，多在平盤上下震盪，法人分析，台指期明（21）日將結算，而外資淨多單超過8萬口，代表心態持續偏多，拉高結算的機率仍高。

台新投顧也表示，台股加權指數昨日一根長紅瞬間收復所有均線，成交量拉升至千億元，外資買超高於百億元，短線逆轉有利於多方，且蘋果概念股將續為主流，多頭氛圍熱絡下，業績優的個股可一併留意。

面對美、日兩大央行都將於本周召開利率會議，未來資產投信則認為，儘管通膨微幅上揚，但9月以來的經濟數據（ISM製造業與非製造業指數）略顯疲弱，故Fed本周升息仍有一定難度；此外日本央行除公布利率決策外，也將對貨幣政策框架進行全面評估，投資人可關注日本央行對負利率與資產購買的看法。

中國信託亞太多元入息平衡基金經理人劉哲維也說，全球靜待週四凌晨聯準會發表利率決策，9月升息機率僅約20%，預期12月升息機率仍較然高，他認為，國際訊息雜陳，投資策略以選股不選市為宜，可留意8月營收亮眼、未來具成長性的個股，如蘋概、半導體，或汽車零組件、塑化、紡織等傳產類股，若9月升息中長期金融類股或有表現空間。

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