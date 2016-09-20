不畏房市波動 印尼紡織大王持續獵樓買地

2016-09-20 13:11

〔記者徐義平／台北報導〕面對房市氛圍保守，印尼紡織大王宋良浩家族仍積極推案。

其中北市中山北路二段新案今早舉行上梁儀式，並積極規劃去年砸下近10億元買下的大直開發案，預計打造地上7層樓的餐飲大樓，主要鎖定大直高階消費族群。

2008年至今，宋家搭上「鮭魚返鄉」熱潮，陸續掃進北市飯店、知名店面，甚至自行開發建案，並由宋良浩孫子宋大江負責在台所有房地產投資策略，目前主要分為兩個體系，分別是新聯國際與虹光國際等，前者主要是持有租金收益的房地產為主，後者主要偏向執行與開發建案，兩企業負責人均是宋大江。

據悉，印尼紡織大王宋家五年來砸逾百億元，積極布局北市，投資標的相當廣泛，從商辦、飯店、店面等。虹光國際開發總經理宋大江表示，即便目前房市短期波動，不過，長期來說仍是保值投資，因此，只要適合的目標便會出手，目前持續觀察北市適合的投資標的。

虹光國際開發副總經理曹松連指出，目前手中積極推動的案子包括今早開工的「中山雋」以及「虹光大直案」，前者主要規劃30坪的自用型住宅，總銷約17億元，後者則是規畫地上7樓、地下3樓的餐飲大樓，2~6樓為單層250坪的餐飲空間、7樓則是虹光國際總部，未來將採取幫餐飲業者打造專屬空間為主，該大樓以收租與加值服務為主，暫時不規劃出售。至於，目前觀察的投資標的則包括東區店面也在評估範圍內。