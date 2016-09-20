不畏房市波動 印尼紡織大王持續獵樓買地
2016-09-20 13:11
〔記者徐義平／台北報導〕面對房市氛圍保守，印尼紡織大王宋良浩家族仍積極推案。
其中北市中山北路二段新案今早舉行上梁儀式，並積極規劃去年砸下近10億元買下的大直開發案，預計打造地上7層樓的餐飲大樓，主要鎖定大直高階消費族群。
2008年至今，宋家搭上「鮭魚返鄉」熱潮，陸續掃進北市飯店、知名店面，甚至自行開發建案，並由宋良浩孫子宋大江負責在台所有房地產投資策略，目前主要分為兩個體系，分別是新聯國際與虹光國際等，前者主要是持有租金收益的房地產為主，後者主要偏向執行與開發建案，兩企業負責人均是宋大江。
據悉，印尼紡織大王宋家五年來砸逾百億元，積極布局北市，投資標的相當廣泛，從商辦、飯店、店面等。虹光國際開發總經理宋大江表示，即便目前房市短期波動，不過，長期來說仍是保值投資，因此，只要適合的目標便會出手，目前持續觀察北市適合的投資標的。
虹光國際開發副總經理曹松連指出，目前手中積極推動的案子包括今早開工的「中山雋」以及「虹光大直案」，前者主要規劃30坪的自用型住宅，總銷約17億元，後者則是規畫地上7樓、地下3樓的餐飲大樓，2~6樓為單層250坪的餐飲空間、7樓則是虹光國際總部，未來將採取幫餐飲業者打造專屬空間為主，該大樓以收租與加值服務為主，暫時不規劃出售。至於，目前觀察的投資標的則包括東區店面也在評估範圍內。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 5小女生吃牛排沒付錢？老闆等到打烊都沒收到
- 《名偵探柯南》編劇古內一成 胰臟癌病逝
- 年薪2百萬留英碩士失業 發憤轉行當老闆
- 兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
- 發票少4成 創世推公益護照
- 玖壹壹砸7位數拍MV 3人尬舞 默契大考驗
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 被問上次DIY什麼時候？小甜甜喊要KID負責
- 瀕絕臺灣白魚剩2千尾 數量比櫻花鉤吻鮭還少
- 穆熙妍打書還稿債 操翻淚崩
- 新設畜牧場 嘉縣審自治條例仍有異議
- 林全指交流不應設前提 徐耀昌批見縫插針
- 台旅客在巴黎地鐵遭攻擊 還被火車拖行數公尺釀重傷命危
- 蒜頭好價防崩盤 縣府籲別搶種
- 身障就博會 週六釋千餘職缺
- 代購健康飲品涉詐 韓籍牧師不起訴
- 〈專家開講〉職場宛如奇譚俱樂部
- 選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定
- 10/1免費打流感疫苗放寬至50歲以下、高中以下學生
- 1個人也要開班 教部新制保障小校
- 今年首例 2歲女童染腸病毒重症死亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipower workers protest energy liberalization plan
- 朱國珍／廚房的八字
- 北市鄰里交通改善 今年朝60里邁進
- 台灣街道要變乾淨 快跟日本學這8招！
- 蔡友才一等財政獎章被註銷
- 要求柯瑞倒帶挨轟 陶子嘆人言可畏
- 人生最後悔~林依晨錯過陪伴罹癌爺爺
- 游錫堃臉書影片惹議 動保團體要求道歉並移除
- 自由廣場》林全好大的官威！
- MLB》40歲敲35轟 老爹史上唯一（影音）
- 台電董事長：今天下午5點前屏東全部復電
- 石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天
- 藍營8縣市拿到中國好處？ 他說：九二共識請願團被消費了
- MLB》投了4局好球 陳偉殷復出挨轟可惜了
- 回應網協「有單據可供審查」 謝淑薇質疑錢被暗槓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不畏房市波動 印尼紡織大王持續獵樓買地
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分