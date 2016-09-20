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新台幣續揚 中午暫收31.345元

新台幣匯率今天續呈升值走勢，中午暫以31.345元兌1美元作收，升值1.05角，台北外匯經紀公司成交量為4.85億美元。 （資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-20  12:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈升值走勢，中午暫以31.345元兌1美元作收，升值1.05角，台北外匯經紀公司成交量為4.85億美元。

外匯交易員表示，受限台股漲勢暫緩，新台幣升幅未能如昨日般不斷擴大，且當新台幣升破31.4元價位後，吸引許多進口商的美元買盤。

外匯交易員指出，後續資金流向及台股表現，仍是牽動短線新台幣波動的關鍵。

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