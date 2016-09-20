太陽能冷颼颼！友達出清馬來西亞太陽能電池廠股權
2016-09-20 12:06
〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）去年退出太陽能多晶矽業務後，昨董事會再通過出清馬來西亞太陽能電池廠全數股權，未來太陽能事業將聚焦在友達具競爭力的發電系統、電廠業務上；預計此宗股權處分案將於第三季財報上認列700萬美元投資損失，但也因此為公司帶進現金流量。
同時，友達也與SunPower Systems Sarl簽訂供貨合約，未來於協議期間內SunPower Systems Sarl將依合約條件規定供應友達高效率背接觸式太陽能模組。
友達與美國最大的住宅及商用太陽能系統公司SunPower集團於2010年合資設立馬來西亞太陽能電池廠，近年來太陽能電池競爭激烈，友達董事會將該廠股權賣回給SunPower集團。
根據友達公告內容，此宗股權交易總金額約為美金1.7億元，友達將於第三季財報上認列約700萬美元投資損失。
友達去年整頓了在日本投資的太陽能上游多晶矽及晶圓專業M. Setek，董事會決議停止多晶矽生產，未來專注單晶矽晶錠（Ingot）的長晶產品，友達因此認列約67.5億元損失。
此次再度出清馬來西亞太陽能電池廠的股權，友達表示，此為友達在太陽能事業佈局收斂的一環，未來將聚焦在友達具有競爭力的發電系統與電廠業務上。
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