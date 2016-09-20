搶攻「數位理財」 國銀提供5倍活儲利率

2016-09-20 11:50

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會積極推動「金融科技」（FinTech），國內銀行也推出各類數位金融理財服務，像是華南銀、國泰世華、台新銀與花旗銀等4家銀行的「數位帳戶」，提供活儲存款之利率優惠，比一般活儲利率多出約5倍。

九月是許多年輕人進入職場的季節，​但是，在這個薪水凍漲的低薪時代，許多年輕人常說很難存下錢，如何在收入有限的的情況下累積財富？MONEY101金融比價網表示，財富的累積除了開源 ，更重要的是節流與理財，民眾可善用國銀開辦之數位金融帳戶。

MONEY101台灣區總經理周純如指出，隨著七月央行降息，以台灣銀行為例，活儲利率降為0.2%，1年期定存機動利率則降為1.065%，不過，有4家銀行之數位帳戶提供存款利率優惠。

像是「華南SnY」存款10萬元以下提供1. 1％的活儲利率；「台新Richart」每月自動轉入2萬元以上 ，則享有100萬元以下存款1%的活儲利率；「國泰KOKO」若是透過該帳戶每月扣繳水、電費、瓦斯費、保費等達5,000元， 下個月則享有1%活儲利率；「花旗Smart活存」 則推出比一般活儲利率（現為0.07%）再加碼0.15%的利息。

周純如表示，從上面的例子，若以每月存下2萬元，活儲利率1%來換算，年利息可高達2, 400元；相較一般活儲帳戶利率僅0.2%，等於利息僅有480元，兩者差了5倍之多。

若民眾可以接受高風險， 開立數位帳戶也可連結投資基金，像是近來熱門的指數型基金， 可透過定期定額分散風險，也是累積財富的方法之一。

金融數位理財帳戶除提供活儲優惠，​周純如指出，一般來說， 單筆投資基金至少需要1萬元，定期定額一檔基金則需每月投入3, 000元，但是「台新Richart」​推出只要10元就能進場投資；​「國泰KOKO」​則是下修為1,000元就可以投資， 讓小資族能操作更多檔基金，分散風險​。