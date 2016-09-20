陽信銀攜手逢甲校友會 推出首張一卡通聯名卡

2016-09-20 11:19

〔記者李靚慧／台北報導〕陽信銀行今日與逢甲大學校友總會簽約，將合作發行「逢甲人」一卡通鈦金認同卡，預計10月推出，不但是陽信銀行首張校友聯名卡，也是首度推出結合電子票證的信用卡。

陽信銀行近年獲利穩健成長，

今年前8月稅前盈餘19.72億元，年增7.4％，每股稅前盈餘1.07元，年化ROE13.39％、逾放比降至0.08％，備抵呆帳覆蓋率1327％。

為提升核心資本，陽信銀在8月底發行10億元次順位金融債券後，今日（20）將再發行8億元的7年期次順位金融債，預計11月底再辦理現金增資15.5億元，使資本額達到200億元。

本身也是逢甲校友的陽信銀行董事長陳勝宏指出，逢甲大學畢業校友人數達17萬人，每年增加5000人，很快將可突破20萬人，都是認同卡的目標發卡對象。陽信銀規劃，希望在首波發卡日可一舉發出3000張，一年內達到2至3萬卡的目標。