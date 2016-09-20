智邦科技攜手陽明大學 敲開健康產業新商機
2016-09-20 11:01
〔記者王憶紅／台北報導〕以智邦（2345）科技為首的股東團隊 （包含富錦投資公司、大船開發公司），今日與國立陽明大學簽立合作意向書，雙方將共同設立陽明創新育成股份有限公司，跨足醫療技術創新授權及健康產業投資育成的新領域。
據了解，陽明創新育成股份有限公司資本額暫定為5,000萬元，其中，智邦持股40%，富錦持股30%，大船開發10%，陽明大學為20%。
智邦科技表示，陽明創新育成公司將結合產、學雙方的優勢與資源，透過醫療專業的技術研發與授權合作，開創健康產業的投資機會與商機價值，進而加速醫療技術的創新應用，促進國內健康產業的發展。
智邦科技強調，過去多年來持續投入研發工作，此次參與投資設立的陽明創新育成股份有限公司，將成為智邦科技重要的發展布局，實現在數位化時代中，不單單只是技術、產品，更是應用、服務的研究發展方向。
值得注意的是，因應台灣高齡化社會的來臨，國人在既有的醫療與生活上，將會有許多不同層面的新需求出現，智邦科技表示，希望以創新科技結合陽明大學的醫療專業，透過物聯網、大數據分析、雲端平台、數位化等技術，最終目的為提供更優質的健康醫療與生活服務方案；期待以此合作的基礎，為台灣社會導入創新觀念的生活應用服務，提升國人的生活品質
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