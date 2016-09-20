岱宇今上市 與喬山爭運動器材廠一哥

2016-09-20 10:41

〔記者陳永吉／台北報導〕運動器材廠—岱宇（1598）今天上市，承銷價為46.5元，盤中最高來到49.5元，漲幅逾6%，跟喬山（1736）在股市正面交鋒，岱宇董事長林英俊表示，今年11月起將切入商用運動器材領域，推出一系列產品，讓岱宇商用產品比重從目前的10%，明年成長至15%以上。

運動器材分為家用及商用市場，其中商用市場主要使用場合為健身房、飯店等，由於商用運動器材因毛利率較高，較少價格戰，且僅有3、4家大廠壟斷市場，因此岱宇計畫以自有品牌「SPIRIT」切入該領域。

林英俊指出，除了商用市場外，明年的成長動能將來自併購。近期公司積極與德國前三大健身器材通路商洽談合作，希望在歐洲市場能有更大的突破，也不排除直接併購此三大業者之一，加速歐洲市場的布局。

在歐洲市場岱宇今年起也跟知名品牌adidas之全球品牌授權商合作產品代工（ODM），林英俊表示，目前合作的產品為跑步機及健身腳踏車，現在已經開始出貨，擬將此合作模式逐漸擴散至美國以外的全球市場。

由於切入商用市場及併購題材，林英俊認為，明年岱宇在歐美市場成長動能最大，至於中國市場則先維持代理經銷方式銷售，並透過展覽及舉辦健身課程的培訓方式，提升岱宇在中國市場的知名度及定位。

岱宇上半年獲利1.04億元創下歷年同期新高，每股稅後盈餘1.28元。