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台股高檔震盪 早盤力守9100點

2016-09-20  10:06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕中秋休假期間蘋果新機熱賣、美股費半大漲激勵，台股昨日大漲250點、漲幅2.5％，收復9100點，創下今年來單日最高漲幅，成交金額放大逼近千億。今天加權指數開盤小跌，現在走勢呈現在9150點上下的震盪整理格局。

昨日氣勢如虹的蘋概股今天漲跌互見，台積電（2330）上漲0.27％，報183元；大立光（3008）上漲1.18％，報3845元；鴻海（2317）下跌0.12％，報80.3元；可成（2474）下跌1.3％，報266.5元；和碩（4938）下跌0.6％，報82.8元；聯發科（2454）上漲1.65％，報246.5元； 台達電（2308）下跌1.18％，報167.5元；鴻準（2354）下跌0.56％，報88.7元。

非蘋陣營宏達電（2498）下跌0.72％，報82.2元。

分析師指出，台股昨日的帶量長紅棒為短線止跌訊號，觀察盤面變化，國際油價因石油輸出國家組織（OPEC）會員國委內瑞拉暗示組織內部即將達成限產協議，同時市場對利比亞和奈及利亞供油出現疑慮，西德州中級原油10月交割價攀升27美分，以每桶43.30美元作收。美股蘋果股價下跌。接下來市場觀望氣氛趨於濃重，等待美國聯準會與日本央行是否將調整貨幣政策。

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  • 今天加權指數開盤小跌，現在走勢呈現在9150點上下的震盪整理格局。（圖擷取自台灣證交所）

    今天加權指數開盤小跌，現在走勢呈現在9150點上下的震盪整理格局。（圖擷取自台灣證交所）

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