高通助桃園推無線充電 還找台廠「打群架」
〔記者羅倩宜／台北報導〕手機無線充電正夯！美國IC設計大廠高通邀集台廠供應鏈，授權使用磁共振無線充電技術，並率先在桃園市政府佈建據點。桃園市長鄭文燦表示，10月下旬，市民在戶政、地政、圖書館等公家機關，即可享受無線充電服務，展現桃園建置「亞洲矽谷」的企圖心。
高通（Qualcomm）握有磁共振無線充電的關鍵專利，並以台灣為示範據點之一，率先在桃園市採用。高通昨（19日）宣佈與桃市政府合作，已在桃園機場第一、二航航廈裝設兩處無線充電設備，未來一個月將陸續建置，預計10月下旬，全桃園各地將有210處無線充電據點，分佈於政府所屬公共區域，包括圖書館、就業服務中心、藝文中心、戶政事務所等，讓民眾洽公也能享有無線充電的服務。
高通的無線充電技術屬於Airfuel Alliance陣營，利用「磁共振」原理，與傳統的「磁感應」相較，擁有一對多、不須直接接觸、功率較高等優點。傳統無線充電因須直接接觸手機，裝置在桌上須挖洞破家具，磁共振則可隔著桌板充電，直接安裝在桌板下方，不須破壞家具，大幅降低建置成本。
此次協助桃園建置無線充電，高通找來一票台廠一起打群架，包括無線充電IC及充電板的興澄科技、擅長電容的高創、以及系統整合廠及軟體開發商禾力。高通技術公司資深副總裁暨亞太與印度區總裁Jim Cathey表示，「高通的WiPower™無線充電技術可提供最新充電體驗，在未來物聯網產業中，電力解決方案是整體建設的關鍵之一。此次與宏達電及台灣新創公司合作，共同打造台灣產業生態鏈，未來將延續高通在台灣的深耕，協助更多廠商邁向物聯網時代。」
桃園市長鄭文燦表示，高通的無線充電計畫率先與桃園合作，顯示桃園發展亞洲矽谷的優勢，桃園當地擁有完整的科技公司群聚，且市民平均年齡僅37歲，對新技術的接受度高。為展現發展智慧城市的企圖心，桃園去年已先示範發行70萬張smart卡，做為桃園各地機關行號的員工識別證、圖書證等萬用卡，未來可再接軌行動支付等新技術。鄭文燦説，「現在又添高通無線充電這個生力軍，我要跟國發會、經濟部喊話，桃園的ICT産業基礎，最有條件轉型為智慧城市！」
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