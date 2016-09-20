台股開盤下跌11.67點 報9141.21點
2016-09-20 09:03
台北股市今天開盤下跌11.67點，跌幅0.13％，報9141.21點，成交金額為13.57億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌11.67點，跌幅0.13％，報9141.21點，成交金額為13.57億元。
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