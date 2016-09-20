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台塑王文潮為何贈妻134億股票？財經專家指向「新加坡」…

南亞光電董事長王文潮為何贈妻134億元股票？專家解讀（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-20  07:45

〔即時新聞／綜合報導〕台塑集團子公司南亞光電董事長王文潮大手筆贈妻市價約 134億元股票，引發富豪圈震撼、小市民羨慕，但這贈與動作，卻讓財信傳媒董事長謝金河卻是以「耐人尋味」來解讀，更強烈暗示指出「最近企業界流行太太歸化新加坡籍」。

根據媒體報導，王文潮一共贈與台塑四寶股票共17.68萬張給太太陳安靜，包括台塑（1301）4.3萬張、南亞（1303）6.55萬張、台化（1326）6.6萬張、台塑化（6505）2300張；以轉讓當天的市值計算，約是近134億元。

謝金河在臉書上對此贈與動作做出解讀，指王文潮甫於6月接手到這來自父親的股票，到 9月就以「幾乎出清」方式，送出這些股票。

而這一受一贈之間有什麼好奇怪的？謝金河指出，王文潮把股票贈妻，而「夫妻之間的贈與不必課稅」，且「最近企業界流行太太歸化新加坡籍，很多的家庭把資金調撥的中心轉移到稅率較低的新加坡。」

謝金河還自做結論「王文潮要把自己手上的股票換成太太的名字，我相信必有不尋常的特殊安排！」

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