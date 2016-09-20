廣越總座：目標十年內成為全球最大羽絨服工廠

2016-09-20 06:21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕歐美零售通路一蹶不振，帶弱全球成衣供應鏈提早入冬，世界第二大羽絨服代工廠廣越（4438）因為積極分散客戶、打入品牌高價羽絨服供應鏈，今年8月單月業績15.45億，創下今年營收新高，未來還要再往高階羽絨服品牌進軍，廣越總經理吳朝筆信心滿滿：「目標十年內取代南韓Youngone，成為全球最大羽絨服工廠。」

廣越目標要做全世界的生意，吳朝筆說：「廣越未來要成為大型國際公司，現在副總裁有很多外國人，開會都講英文。」廣越能應付國際大牌品管嚴、交期短的要求，而且廣越挑訂單，只做高毛利生意：「優衣庫我不做的。」也因為國際品牌都準時付款：「二十年來廣越財報都不用認列呆帳。」

廣越採取客戶分散策略，以愛迪達為例，雖然成衣業緊縮，但其股價近三個月成長三倍，能看出運動大牌商機驚人；廣越有意朝金字塔頂端走，爭取最高級羽絨服品牌Moncler與奢侈品牌Armani、Burberry、Zegna等10個客戶訂單。

雖然歐洲品牌的羽絨衣單價高於其他市場3倍，但門檻也高，會要求產品在歐洲製造，廣越已在評估去羅馬尼亞購併當地產能有70萬件、產值1400萬歐元的工廠，預計入股51％取得控制權，先沿用來自義大利和日本原料，之後計劃再帶入中國與越南子公司的原料，是否成局明年會有結果。

吳朝筆坦言，羽絨服季節性很強，反映到財務上的表現也很極端。羽絨服廠二、三季出貨高峰，通常第一季會虧損一億：「第二季開始賺兩三億，就能cover。」因此要用完整產品線做淡旺季平衡，預計明年上半年擴展第一、四季是旺季針織類與運動類。

廣越在越南有三座工廠，雖然能藉此爭取TPP內的免稅優惠，但其美國總統候選人的保守作為讓TPP是否簽成前途未卜，吳朝筆認為不用擔心：「美國大選後就會簽。」隨越南前江、隆安與另一座新購併廠的產能開出，每年的產線成長10％以上，廣越本業的營收也將跟著成長。

凱基證券認為，全球前15大服飾品牌、前4大運動品牌、全球最大成衣集團VF都是廣越的客戶，還以每年增加一兩個品牌客戶為目標，已保持10年內穩定成長的記錄，這種企圖心在成衣業非常難得，甚至認為廣越有挑戰股王儒鴻的潛力，看好未來廣越翻倍成長。