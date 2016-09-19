威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月19日）開獎的第105000075期威力彩，頭獎摃龜；第105000225期今彩539頭獎1注獨得，由新北市永和區仁愛路1號1樓的善得彩券行開出。
第105000075期威力彩中獎號碼為：第1區「07、08、12、15、18、31」，第2區「06」。頭獎及貳獎均摃龜，參獎共7注獲得，每注可得15萬元，肆獎共43注獲得，每注可得2萬元，伍獎共192注獲得，每注可得4000元，陸獎共1248注獲得，每注可得800元，柒獎共2486注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬3563注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬6704注獲得，每注可得100元，普獎共2萬9137注獲得，每注可獲得100元。
第105000225期今彩539中獎號碼為「07、16、18、24、35」，頭獎1注獨得，每注可得800萬元，貳獎共193注獲得，每注可得2萬元，參獎共6201注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬6579注獲得，每注可獲得50元。
第105000075期38樂合彩中獎號碼為「07、08、12、15、18、31」，五合摃龜，四合11注中獎，可得6萬7500元，三合共148注中獎，每注可得5750元，二合共2146注中獎，每注可得750元。
第105000225期39樂合彩中獎號碼為「07、16、18、24、35」，四合摃龜，三合共128注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4249注中獎，每注可得1125元。
第105000225期3星彩中獎號碼為「758」，正彩共48注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000225期4星彩中獎號碼為「7273」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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