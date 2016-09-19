威力彩、今彩539開獎囉！

2016-09-19 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：07、08、12、15、18、31。第二區：06。

38樂合彩：07、08、12、15、18、31。

今彩539：07、16、18、24、35。

39樂合彩：07、16、18、24、35。

3星彩：758。

4星彩：7273。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。