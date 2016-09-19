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墨爾本港50年經營權售出 中資擁5分1股權

2016-09-19  21:02

〔記者盧永山／台北報導〕包括QIC、中資在內的國際投資人，同意斥資97億澳元（73億美元），取得墨爾本港50年經營權，這筆交易預計10月底完成。墨爾本港每年裝卸260萬個貨櫃，每天裝卸逾1千輛汽車，是澳洲最繁忙的商港。

澳洲昆士蘭省所屬的基金管理公司QIC，與澳洲主權財富基金Future Fund、全球基礎建設夥伴公司（GIP）、加拿大退休基金Omers發布聲明指出，將共同經營墨爾本港。

澳洲報紙披露，GIP代表中國主權財富基金中投海外直接投資公司（簡稱中投海外），這項交易將使中投海外實際取得墨爾本港20%股權。

澳洲一些主要港口近年來推行私有化，以降低聯邦政府和州政府的債務。

除了墨爾本港之外，位於新南威爾斯省的的全球最大煤港紐卡索港（Newcastle），2014年5月也以澳幣17.5億元，交由澳洲和中國組成的財團Port of Newcastle Investments經營98年。

此外，中國嵐橋集團今年3月也以5.06億澳元，取得澳州北部達爾文港99年經營權。

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  • 包括QIC、中資在內的國際投資人，同意斥資97億澳元（73美元），取得墨爾本港50年經營權，這筆交易預計10月底完成。（圖取自網路）

    包括QIC、中資在內的國際投資人，同意斥資97億澳元（73美元），取得墨爾本港50年經營權，這筆交易預計10月底完成。（圖取自網路）

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