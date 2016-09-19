金管會3點聲明回擊中信 未同意延後公開收購

2016-09-19 20:51

〔記者王孟倫／台北報導］對於樂陞公開收購案，中信銀與中信證今在媒體刊登四點聲明，強調過程一切依法；不過，金管會發布三點回應，除表示未曾同意中信延後公開收購日期，更強調中信銀與中信證身為專業金融機構，應注意落實相關規定，並關注投資人權益之保障。

針對中信銀聲明稿內容，金管會證期局副局長周惠美指出，首先，金管會8月19日接獲公開收購人百尺竿頭之聯絡窗口（中銀律師事務所） 來電及電子郵件，公開收購人8月22日預計發出匯款、並指示由境外銀行處理匯款；為降低外匯市場波動建議分3天結匯，預計8月30日至8月31日完成交割。

周惠美說，金管會除與央行確認結匯事宜，央行認為可配合需要縮短結匯時程，並以電話轉達中信證聯絡窗口及中銀律師事務所律師，若有需要與中央銀行溝通，可幫忙協調；同時，「要求公開收購人百尺竿頭應儘快匯款，8月22日務必須提供匯款指示證明文件」。

「我們並未同意百尺竿頭公開收購樂陞的時間，可延後！」她說，中信銀竟然片面依照百尺竿頭指示，把交易日期延遲，而且也沒有提供匯款指示證明文件。

第二，8月22日當天金管會立即發函百尺竿頭，要求其提出「支付收購對價承諾」及「辦理交割股款作業」之證明文件，並要求中信銀密切瞭解資金匯入；並請櫃買中心注意該公司股票交易狀況。

第三，金管會於8月30日下午3時30分，才收到中信銀告知百尺竿頭確定無法完成公開收購之交割，立即要求中信銀返還股票予所有應賣人，並函請投保中心啟動受理投資人之民事求償機制。

此外，有投資人日前透露，「曾電話洽詢中信銀，該銀行回應樂陞公開收購將如期交割」，金管會也向投資人喊話，呼籲投資人趕快提供事證，如外界仍有相關公司涉有違法之事證，歡迎提供以轉送檢調單位偵辦。