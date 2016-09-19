金管會3點聲明回擊中信 未同意延後公開收購
〔記者王孟倫／台北報導］對於樂陞公開收購案，中信銀與中信證今在媒體刊登四點聲明，強調過程一切依法；不過，金管會發布三點回應，除表示未曾同意中信延後公開收購日期，更強調中信銀與中信證身為專業金融機構，應注意落實相關規定，並關注投資人權益之保障。
針對中信銀聲明稿內容，金管會證期局副局長周惠美指出，首先，金管會8月19日接獲公開收購人百尺竿頭之聯絡窗口（中銀律師事務所） 來電及電子郵件，公開收購人8月22日預計發出匯款、並指示由境外銀行處理匯款；為降低外匯市場波動建議分3天結匯，預計8月30日至8月31日完成交割。
周惠美說，金管會除與央行確認結匯事宜，央行認為可配合需要縮短結匯時程，並以電話轉達中信證聯絡窗口及中銀律師事務所律師，若有需要與中央銀行溝通，可幫忙協調；同時，「要求公開收購人百尺竿頭應儘快匯款，8月22日務必須提供匯款指示證明文件」。
「我們並未同意百尺竿頭公開收購樂陞的時間，可延後！」她說，中信銀竟然片面依照百尺竿頭指示，把交易日期延遲，而且也沒有提供匯款指示證明文件。
第二，8月22日當天金管會立即發函百尺竿頭，要求其提出「支付收購對價承諾」及「辦理交割股款作業」之證明文件，並要求中信銀密切瞭解資金匯入；並請櫃買中心注意該公司股票交易狀況。
第三，金管會於8月30日下午3時30分，才收到中信銀告知百尺竿頭確定無法完成公開收購之交割，立即要求中信銀返還股票予所有應賣人，並函請投保中心啟動受理投資人之民事求償機制。
此外，有投資人日前透露，「曾電話洽詢中信銀，該銀行回應樂陞公開收購將如期交割」，金管會也向投資人喊話，呼籲投資人趕快提供事證，如外界仍有相關公司涉有違法之事證，歡迎提供以轉送檢調單位偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- 張鶴齡殺妻女3人判免死 反廢死團體：對司法失望透頂
- 中職》多1個小孩？鋒砲口誤引全場球迷爆笑
- 105台南歷史老屋補助競爭激烈 32件脫穎而出
- 台中山海戀歲末大型路跑賽 即日受理報名
- 徐國勇接政院發言人 藍委：不是換了就能解決問題
- 新北府中商圈萬聖節 變裝鬼王拿獎金
- 「洛基」竟非艾美獎壓軸！中途殺出頒給自家人
- 要嫁卓冠廷了？ 洪慈庸對外說明...
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- 被逼讓座他當眾脫褲... 婦人閉嘴網友拍手叫好
- 驚喜影片耗時半年 差點請來朴贊浩
- Kid沒愛情會死 被迫認愛許維恩
- 大醫院搶人 重症、偏鄉醫師荒更惡化／國衛院推估全台缺兩千人
- 台南官田菱角採收 85歲阿嬤搶第一
- 竹市改造300年隆恩圳 小英允諾會支持
- 自由廣場》高雄「海事國防工業展」如何更好？
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 泛藍8縣市首長赴中談92共識 管仁健：藍8先紅了
- 教師節仍為國定假日 勞動局：若上班應補休或加給工資
- 《鳳飛飛「掌聲響起」作曲者》陳進興紀念音樂會 9-25員林登場
- 劉在錫尬EXO當舞王 視歌笑奪冠
- 受家扶助學7年讀完大學 蒙古青年還來台讀碩士
- 兒疑因病猝死 母擲筊求神也險送命
- 韓前總理金鍾泌 挺潘基文選總統
- 高血壓還吸毒 警斥：命都不要了嗎？
- 急著帶狗看醫生 男遭警攔查怒譙三字經被法辦
- 侯昌明搭檔林書煒 挑樑主持廣播金鐘
- 如何轉移LINE資料到新機？5分鐘搞定
- 網球》謝淑薇質疑補助款 網協：可查帳願負法律責任
- 《自殺》票房超越《美隊2》 全球狂賣229億
- MLB》紅雀啄傷巨人 國聯外卡爭奪白熱化 （影音）
- 紅毛刺青哥腰間插槍逛大街 遇警盤查還嗆聲
- 大巨蛋仲裁人曾彈劾「柯醫師」柯：今早才知
- 萬兩黃金打造！蘆洲湧蓮寺觀音尊像開放參拜
- 高雄產官學合作 力推五大領航路跑
- 爭取勞動權益 威航空服員舉牌抗議
- 《雲畫》朴寶劍王世子變主廚 粉絲驚呼不已！
- 中國重慶酉陽發現疑似上億年三葉蟲化石
標題：金管會3點聲明回擊中信 未同意延後公開收購
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email