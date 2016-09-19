| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

集團因樂陞案遭金管會開鍘 中信金：依法提行政救濟

2016-09-19  20:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對百尺竿頭公開收購樂陞股票案，金管會今晚率先開鍘樂陞公開收購案的委任機構，金管會認定中國信託在此案中處於被動狀態，金管會遲至8月30日才收到中信銀告知百尺竿頭確定無法完成本次公開收購的交割，今天對中信銀及中信證祭出處罰。

不過中信金控今晚也回應指出，有關百尺竿頭公開收購樂陞股票案，中信銀與中信證是依照與百尺竿頭訂定的合約行事，並無違反現行相關法令之處；對於主管機關的裁罰，深表遺憾，將依法提起行政救濟。

另中信金也強調，期盼主管機關修訂並健全公開收購的相關法令，讓業界得以遵循，並維護投資大眾權益。

廣告
  • 中信集團因樂陞案遭金管會開鍘，中信金表示將依法提行政救濟。（資料照，記者李靚慧攝）

    中信集團因樂陞案遭金管會開鍘，中信金表示將依法提行政救濟。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中信金 中信銀 樂陞案 行政救濟 金管會 開鍘
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：集團因樂陞案遭金管會開鍘 中信金：依法提行政救濟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.