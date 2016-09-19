集團因樂陞案遭金管會開鍘 中信金：依法提行政救濟

2016-09-19 20:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對百尺竿頭公開收購樂陞股票案，金管會今晚率先開鍘樂陞公開收購案的委任機構，金管會認定中國信託在此案中處於被動狀態，金管會遲至8月30日才收到中信銀告知百尺竿頭確定無法完成本次公開收購的交割，今天對中信銀及中信證祭出處罰。

不過中信金控今晚也回應指出，有關百尺竿頭公開收購樂陞股票案，中信銀與中信證是依照與百尺竿頭訂定的合約行事，並無違反現行相關法令之處；對於主管機關的裁罰，深表遺憾，將依法提起行政救濟。

另中信金也強調，期盼主管機關修訂並健全公開收購的相關法令，讓業界得以遵循，並維護投資大眾權益。