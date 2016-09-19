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姚立明妻楊芳玲 請辭台北市法務局長 樂陞案 金管會開罰中信300萬並限制業務3個月
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樂陞案 金管會開罰中信300萬並限制業務3個月

2016-09-19  18:03

〔記者王孟倫／台北報導〕日商百尺竿頭公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠，金管會今天火速對中國信託銀行開罰三百萬元且限制公開收購信託業務三個月；此外，也開罰中國信託證券，處以停止財務規劃及諮詢業務三個月。

金管會表示，中國信託銀行未能審慎評估與探究客戶之實際收益狀況，更為落實KYC（認識客戶政策），顯示其內控制度未落實；至於中國信託證券擔任百尺竿頭之財務顧問，有未善盡證券商應注意之專業職責，未確實確認客戶身分與狀況，因此遭到金管會開罰。

樂陞案發生在八月三十日，由於這段時間外界高度不滿，讓金管會僅僅二十天就公布開罰中信銀與證券，懲處速度之快，為歷年少見。

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  • 金管會今天火速對中國信託銀行開罰三百萬元且限制公開收購信託業務三個月。（資料照，記者李靚慧攝）

    金管會今天火速對中國信託銀行開罰三百萬元且限制公開收購信託業務三個月。（資料照，記者李靚慧攝）

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