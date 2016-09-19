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姚立明妻楊芳玲 請辭台北市法務局長 樂陞案 金管會開罰中信300萬並限制業務3個月
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史上首次 財部註銷蔡友才一等財政獎章

2016-09-19  17:40

［記者吳佳蓉／台北報導］隨上周金管會上周解除前兆豐董事長蔡友才職務，限制5年內不可再任金融機構負責人，財政部今日進一步註銷3月頒發給蔡友才的「一等財政獎章」。為財政史上首個被追回的一等財政獎章。

財政部稍早發布新聞稿，依照金管會調查報告指出，蔡友才應對兆豐紐約分行遭裁罰，負起決策失當及回覆美國紐約州金融署信函不實（NYDFA）的責任，不再符合「對業務有特殊貢獻、或具有特殊功績」及「有其他重要功績足資表揚」等獲頒一等財政獎章的資格。

財政部指出，因此今日正式註銷蔡友才3月獲頒的一等財政獎章，並一併追繳獎章及證書。今日下午已派專員向蔡友才拿回證書及獎章，追回的證書將銷毀，獎章則可能融掉或歸建。

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  • 財政部一等財政獎章。（取自財政部財政史料陳列室網站）

    財政部一等財政獎章。（取自財政部財政史料陳列室網站）

  • 財政部今日註銷3月頒發給蔡友才的「一等財政獎章」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    財政部今日註銷3月頒發給蔡友才的「一等財政獎章」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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